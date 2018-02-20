Канадская фристайлистка Шарп завоевала золото ОИ в хафпайпе

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадская фристайлистка Кэсси Шарп победила в хафпайпе на зимних Играх в Республике Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее удачно для чемпионки сложилась вторая попытка, в которой она заработала 95,80 балла.

Кэсси Шарп

Кэсси Шарп

Кэсси Шарп

Второе место заняла француженка Мари Мартино - 92,60, а бронзовым призером Олимпиады стала Брита Сигурни из США - 91,60 балла.

Мари Мартино

Мари Мартино

Мари Мартино

Брита Сигурни

Брита Сигурни

Брита Сигурни

Брита Сигурни

В лыжном фристайле на главных стартах четырехлетия в Пхенчхане осталось разыграть три комплекта наград в мужском и женском скикроссе и мужском хафпайпе.

Мари Мартино

Кэсси Шарп

Мари Мартино, Кэсси Шарп и Брита Сигурни

Мари Мартино, Кэсси Шарп и Брита Сигурни

Фото Синьхуа - БЕЛТА.