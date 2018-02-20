Канадская фристайлистка Шарп завоевала золото ОИ в хафпайпе

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадская фристайлистка Кэсси Шарп победила в хафпайпе на зимних Играх в Республике Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наиболее удачно для чемпионки сложилась вторая попытка, в которой она заработала 95,80 балла.
Второе место заняла француженка Мари Мартино - 92,60, а бронзовым призером Олимпиады стала Брита Сигурни из США - 91,60 балла.
В лыжном фристайле на главных стартах четырехлетия в Пхенчхане осталось разыграть три комплекта наград в мужском и женском скикроссе и мужском хафпайпе.
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN