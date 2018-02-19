Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на ОИ-2018

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр лидируют после короткой программы в танцах на льду на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За свое выступление североамериканцы получили 83,67 балла и обновили собственный мировой рекорд. Предыдущее достижение в коротком танце также принадлежало им и составляло 82,68 балла. Канадские фигуристы являются чемпионами Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, серебряными призерами Игр-2014 в Сочи, трехкратными чемпионами мира.
Второе место занял дуэт из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - 81,93. Третье место в протоколе после короткой программы занимают представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью - 77,75.
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли шестое - 75,47 балла. Медали у фигуристов в танцах на льду будут разыграны по итогам произвольной программы, которая пройдет 20 февраля.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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