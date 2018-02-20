Канадские фигуристы Вирчу и Мойр стали двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр стали двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тесса Вирчу и Скотт Мойр

Фавориты олимпийского турнира в этом виде фигурного катания лидировали после исполнения короткой программы. Успешно дуэт справился и с произвольным танцем, получив от арбитров по итогам двух программ 206,07 балла. Для Тессы Вирчу и Скотта Мойра это второй олимпийское золото. Ранее они побеждали в Ванкувере в 2010 году.

Тесса Вирчу и Скотт Мойр

Серебряную награду завоевала пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - 205,28. Судьи очень высоко оценили произвольную программу французов - 123,35 балла, что является мировым рекордом, но для общего успеха дуэту этого не хватило.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Бронзовая награда Олимпиады у американцев Майи и Алекса Шибутани - 192,59 балла.

Майя и Алекс Шибутани

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев разместились на пятой строке итогового протокола - 186,92 балла.

Соревнования фигуристов продолжится на Олимпиаде выступлением в женском одиночном катании: 21 февраля сильнейших выявит короткая программа, 23 февраля - произвольная.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.