Канадские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сборная Канады стала третьим полуфиналистом мужского хоккейного турнира Олимпийских игр в Пхнечхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинальном матче канадцы с минимальным счетом победили сборную Финляндии - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Автором единственной шайбы в начале третьего периода стал защитник "кленовых листьев" Максим Норо. Его коллега по команде и амплуа, игрок минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни, провел на площадке чуть более 12 мин., заработав 2 мин. штрафа, не отметившись бросками по воротам соперников.
В полуфинале канадцы 23 февраля сыграют с командой Германии, которая сенсационно пробилась в четверку сильнейших на олимпийском турнире, победив в 1/4 финала дружину Швеции.-0-
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