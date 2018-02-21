Канадский фристайлист Леман победил в ски-кроссе на зимних Играх

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадский фристайлист Брэди Леман победил в ски-кроссе на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале он опередил швейцарца Марка Бишофбергера, который занял второе место. Бронзовым призером стал россиянин Сергей Ридзик.
Во фристайле на Играх в Пхенчхане осталось разыграть два комплекса наград: в мужском хафпайпе и женском ски-кроссе.-0-
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