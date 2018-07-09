Канадский защитник Патрик Уиркош пополнил состав ХК "Динамо-Минск"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский защитник Патрик Уиркош пополнил состав хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Новичок "зубров" имеет опыт выступления в НХЛ, дебютировав в марте 2011 года за "Оттаву". Ему удалось закрепиться в составе "сенаторов" в сезоне-2012/2013, сыграв в 42 матчах. После этого Патрик провел еще три сезона в клубе. Самым результативным для него стал чемпионат-2013/14, когда он записал на свой счет 23 (4+19) результативных балла в 53 встречах.

Затем канадец перешел на правах свободного агента в "Колорадо", набрав 12 (4+8) очков в 57 играх сезона-2016/2017. Предложения о новом соглашении защитник не получил и перебрался в "Ванкувер". Прошлый год Патрик провел в фарм-клубе "Кэнакс" - "Ютике" из АХЛ. В 58 матчах у него 37 (10+27) очков. Всего в НХЛ на счету Уиркоша 268 матчей, 74 (16+58) балла, 138 минут штрафа и "-5" по системе "плюс/минус".

В составе сборной Канады защитник завоевал золото чемпионата мира - 2015 в Чехии, отметившись в десяти встречах 4 (1+3) результативными баллами.

Минские динамовцы сегодня вышли из отпуска и проходят медобследование. 13 июля команда отправится в Раубичи, где начнет готовиться к сезону. Юнас Энрот, Куинтон Хауден и Бо Беннетт присоединятся к партнерам по ходу кэмпа.-0-