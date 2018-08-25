Каноистка Елена Ноздрева стала бронзовым призером ЧМ по гребле в Португалии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елена Ноздрева стала бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Монтемор-у-Велью (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 200 м в каноэ-одиночке борьба за место в призовой тройке развернулась жаркая. Победу с явным преимуществом одержала канадка Лоренс Винсент-Лапойнт, второй стала Олеся Ромасенко из России. Бронзовую награду пришлось определять с помощью фотофиниша, после совещания арбитров третья позиция была отдана польке Дороте Боровской и белоруске Елене Ноздревой, показавшим абсолютно одинаковое время на финише.

Для каноистки Елены Ноздревой это уже вторая медаль на чемпионате мира, ранее она стала серебряным призером на дистанции 500 м.

Белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай стали чемпионами мира в гребле на байдарках и каноэ Дистанцию 200 м в двойке-каноэ атлеты преодолели за 37,646 сек. На финише Глеб Солодуха и Денис Махлай сумели опередить Арсена Сливински и Михала Любневски из Польши (+0,174 сек.).

После двух дней финалов на мировом форуме в Португалии в активе сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ четыре награды (одна золотая, одна серебряная и две бронзовые). В медальном зачете наша команда занимает четвертое месте. Лидируют венгерские гребцы - пять золотых и одна бронзовая награда.

Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ в Португалии Один из лидеров нашей команды в байдарке-одиночке на 500 м на 1,47 сек. отстала на финише от победительницы Дануты Козак из Венгрии - 1 мин. 47, 254 сек.

Чемпионат мира завершится в Монтемор-у-Велью 26 августа.-0-