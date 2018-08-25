Каноистка Елена Ноздрева стала бронзовым призером ЧМ по гребле в Португалии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елена Ноздрева стала бронзовым призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Монтемор-у-Велью (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции 200 м в каноэ-одиночке борьба за место в призовой тройке развернулась жаркая. Победу с явным преимуществом одержала канадка Лоренс Винсент-Лапойнт, второй стала Олеся Ромасенко из России. Бронзовую награду пришлось определять с помощью фотофиниша, после совещания арбитров третья позиция была отдана польке Дороте Боровской и белоруске Елене Ноздревой, показавшим абсолютно одинаковое время на финише.
Для каноистки Елены Ноздревой это уже вторая медаль на чемпионате мира, ранее она стала серебряным призером на дистанции 500 м.
После двух дней финалов на мировом форуме в Португалии в активе сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ четыре награды (одна золотая, одна серебряная и две бронзовые). В медальном зачете наша команда занимает четвертое месте. Лидируют венгерские гребцы - пять золотых и одна бронзовая награда.
Чемпионат мира завершится в Монтемор-у-Велью 26 августа.-0-
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