Капитан белорусских теннисистов Владимир Волчков назвал состав команды на матч Кубка Дэвиса с Россией

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан мужской команды Беларуси Владимир Волчков назвал состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с Россией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФТ.
В гостевой встрече в Москве смогут принять участие Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский.
Как сообщалось, матч состоится 14-15 сентября на Малой арене "Лужников".
В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Дэвиса наша команда занимает 32-е место. В 2017 году мужская команда выступала в группе I Евро-Африканской зоны. В Минске была обыграна Румыния (3:2), а в апреле - Австрия (3:1). Затем команда Владимира Волчкова в матче за выход в Мировую группу уступила титулованной команде Швейцарии - 2:3. В первом матче 2018 года Беларусь уступила сборной Австрии - 0:5, которой ранее проиграли и россияне.-0-
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