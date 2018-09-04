Капитан белорусских теннисистов Владимир Волчков назвал состав команды на матч Кубка Дэвиса с Россией

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан мужской команды Беларуси Владимир Волчков назвал состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с Россией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФТ.

В гостевой встрече в Москве смогут принять участие Илья Ивашко, Егор Герасимов, Александр Згировский, Максим Мирный и Андрей Василевский.

Как сообщалось, матч состоится 14-15 сентября на Малой арене "Лужников".

Российские теннисисты объявили состав на матч Кубка Дэвиса с командой Беларуси К предстоящей игре будут готовиться Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.

В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Дэвиса наша команда занимает 32-е место. В 2017 году мужская команда выступала в группе I Евро-Африканской зоны. В Минске была обыграна Румыния (3:2), а в апреле - Австрия (3:1). Затем команда Владимира Волчкова в матче за выход в Мировую группу уступила титулованной команде Швейцарии - 2:3. В первом матче 2018 года Беларусь уступила сборной Австрии - 0:5, которой ранее проиграли и россияне.-0-