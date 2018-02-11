Капитаны сборных Беларуси и Германии произвели замены в парах матча Кубка Федерации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед началом решающей встречи четвертьфинала Кубка Федерации в Минске капитаны теннисных сборных Беларуси и Германии произвели замены, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Капитан команды хозяев Эдуард Дубров сделал ставку на Лидию Морозову и Арину Соболенко, которая сегодня выиграла одиночный поединок у Антонии Лоттнер.
Капитан немецкой сборной Йенс Герлах рассчитывает на Анну-Лену Гренефельд и Татьяну Марию.
После четырех одиночных поединков счет матча равный - 2:2. Его победитель в апреле сыграет с теннисистками Чехии в борьбе за выход в финал Кубка Федерации.-0-
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