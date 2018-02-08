Каратисты из четырех стран поборются за Кубок Полесья в Гомеле

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по киокушинкай карате "Кубок Полесья" пройдет в Гомеле 11 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете соревнований.

Поединки будут проводиться во Дворце игровых видов спорта. Соревнования соберут почти 200 каратистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана. На татами сразятся юниоры и юниорки, мужчины и женщины, ветераны.

Всего спортсменам предстоит разыграть около 30 комплектов наград. Победителям вручат кубки, медали, грамоты.

"Кубок Полесья" проводится уже на протяжении двух десятков лет. Среди его участников как победители и призеры соревнований мирового масштаба, так и те, кто еще начинает свой путь к Олимпу", - отметили в оргкомитете.

Турнир нацелен на выявление сильнейших спортсменов, повышение уровня мастерства участников, пропаганду здорового образа жизни, развитие и популяризацию физической культуры и спорта, карате в частности. Организаторами соревнований выступают областная федерация контактного карате "Сакура", Гомельский центр восточных единоборств, управление спорта и туризма, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, отдел образования, спорта и туризма горисполкома.-0-