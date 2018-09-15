Карен Хачанов обыграл Илью Ивашко и сравнял счет в матче Россия-Беларусь в Кубке Дэвиса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карен Хачанов обыграл Илью Ивашко со счетом 6:2, 6:4 и сравнял счет в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Россия - Беларусь в Кубке Дэвиса, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый номер хозяев корта, несмотря на проведенный сегодня парный поединок, начал первый сет уверенно. Илья Ивашко пытался справиться с мощной подачей оппонента, но удалось ему это лишь отчасти: на счету Карена Хачанова более десяти эйсов в игре.

Счет в матче Россия - Беларусь стал равным - 2:2. Победитель противостояния российских и белорусских теннисистов определится во встрече Даниила Медведева и Егора Герасимова.-0-