Карен Хачанов обыграл Илью Ивашко и сравнял счет в матче Россия-Беларусь в Кубке Дэвиса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карен Хачанов обыграл Илью Ивашко со счетом 6:2, 6:4 и сравнял счет в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Россия - Беларусь в Кубке Дэвиса, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый номер хозяев корта, несмотря на проведенный сегодня парный поединок, начал первый сет уверенно. Илья Ивашко пытался справиться с мощной подачей оппонента, но удалось ему это лишь отчасти: на счету Карена Хачанова более десяти эйсов в игре.
Счет в матче Россия - Беларусь стал равным - 2:2. Победитель противостояния российских и белорусских теннисистов определится во встрече Даниила Медведева и Егора Герасимова.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.495 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.13 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.126 BYN
|2.15 BYN