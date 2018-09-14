Карен Хачанов победил Егора Герасимова в первой игре Кубка Дэвиса Россия - Беларусь

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карен Хачанов победил Егора Герасимова со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между командами России и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой партии белорусский теннисист допустил минимум ошибок, имел шанс выиграть гейм на подаче соперника, но Карену Хачанову удалось победить на тай-брейке. Во втором сете российский теннисист усилил свою подачу, заработав несколько эйсов. Егор Герасимов неплохо действовал в ходе затяжных розыгрышей. К примеру, при счете 4:2 на подаче Хачанова Герасимов заработал двойной брейк-поинт. У россиянина были определенные проблемы с коленом, однако на своей подаче он смог добиться успеха во встрече.
Во втором матче дня на корте Малой спортивной арены "Лужники" Даниил Медведев встретится с первым номером белорусской команды Ильей Ивашко.-0-
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