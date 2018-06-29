Каролин Возняцки будет соперницей Арины Соболенко в финале турнира в Истборне

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки будет соперницей белоруски Арины Соболенко в решающем поединке турнира категории "Премьер" в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором полуфинале Возняцки переиграла в трехсетовом поединке немку Ангелику Кербер (11-й номер рейтинга WTA) - 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Арина Соболенко также в затяжном матче переиграла сегодня польку Агнешку Радваньску (31) - 6:3, 1:6, 6:3.
Для 20-летней Арины Соболенко завтрашний матч будет первым в карьере финалом категории "Премьер". У Каролин Возняцки, которой 11 июля исполнится 28 лет, в послужном списке 28 титулов в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA.-0-
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