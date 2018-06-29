Каролин Возняцки будет соперницей Арины Соболенко в финале турнира в Истборне

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки будет соперницей белоруски Арины Соболенко в решающем поединке турнира категории "Премьер" в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинале Возняцки переиграла в трехсетовом поединке немку Ангелику Кербер (11-й номер рейтинга WTA) - 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Арина Соболенко также в затяжном матче переиграла сегодня польку Агнешку Радваньску (31) - 6:3, 1:6, 6:3.

Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне В сегодняшнем полуфинале Арина встречалась с полькой Агнешкой Радваньской (31) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:3. Во второй партии картина игры резко изменилась, и уже Радваньска добилась убедительной победы - 6:1. В решающем сете Арина сумела собраться и снова выиграла - 6:3.

Для 20-летней Арины Соболенко завтрашний матч будет первым в карьере финалом категории "Премьер". У Каролин Возняцки, которой 11 июля исполнится 28 лет, в послужном списке 28 титулов в одиночном разряде на турнирах под эгидой WTA.-0-