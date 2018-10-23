Каролин Возняцки одержала первую победу на итоговом турнире WTA

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки (3-й номер мирового рейтинга) одержала первую викторию на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке 2-го тура в Белой группе представительница Дании обыграла Петру Квитову (5) из Чехии - 7:5, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В первый игровой день Каролин Возняцки уступила чешке Каролине Плишковой (8), а Петра Квитова проиграла украинке Элине Свитолиной (7). Сегодня Плишкова и Свитолина встречаются между собой.

Элина Свитолина и Каролина Плишкова победили на старте итогового турнира WTA В стартовом матче Белой группы украинка Элина Свитолина (7-й номер мирового рейтинга) переиграла за полтора часа в двух сетах чешскую теннисистку Петру Квитову (5) - 6:3, 6:3.

В первом туре соревнований в Красной группе американка Слоан Стивенс (6) обыграла японку Наоми Осаку (4), а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2). В среду, 24 октября, состоятся два следующих матча: Ангелика Кербер - Наоми Осака, Кики Бертенс - Слоан Стивенс.

Кики Бертенс и Слоан Стивенс победили в матчах итогового турнира WTA В стартовом матче в Красной группе американка Слоан Стивенс (6-й номер мирового рейтинга) переиграла японскую теннисистку Наоми Осаку (4) - 7:5, 4:6, 6:1, а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2) - 1:6, 6:3, 6:4.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах.-0-