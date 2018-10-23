Каролин Возняцки одержала первую победу на итоговом турнире WTA

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки (3-й номер мирового рейтинга) одержала первую викторию на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке 2-го тура в Белой группе представительница Дании обыграла Петру Квитову (5) из Чехии - 7:5, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В первый игровой день Каролин Возняцки уступила чешке Каролине Плишковой (8), а Петра Квитова проиграла украинке Элине Свитолиной (7). Сегодня Плишкова и Свитолина встречаются между собой.
В первом туре соревнований в Красной группе американка Слоан Стивенс (6) обыграла японку Наоми Осаку (4), а голландка Кики Бертенс (9) взяла верх над немкой Ангеликой Кербер (2). В среду, 24 октября, состоятся два следующих матча: Ангелика Кербер - Наоми Осака, Кики Бертенс - Слоан Стивенс.
После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах.-0-
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