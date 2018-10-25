Каролина Плишкова обыграла Петру Квитову на итоговом турнире WTA

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре сегодня завершаются состязания Белой группы итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игровой день открылся чешским дерби, в котором Каролина Плишкова, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, обыграла 5-ю ракетку планеты Петру Квитову в двух сетах - 6:3, 6:4. В другом сегодняшнем поединке украинка Элина Свитолина (7-й номер рейтинга WTA) встретится с представительницей Дании Каролин Возняцки (3). Перед их игрой положение в этом квартете таково: Свитолина - 2 победы (2 матча), Плишкова - 2 (3), Возняцки - 1 (2), Квитова - 0 (3).

В Красной группе соревнования завершатся 26 октября двумя встречами: Наоми Осака (4; Япония) - Кики Бертенс (11; Нидерланды), Ангелика Кербер (2; Германия) - Слоан Стивенс (6; США). Положение после двух игровых дней таково: Стивенс - 2, Бертенс - 1, Кербер - 1, Осака - 0.

После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.-0-