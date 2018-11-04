Карпов: Беларусь - достойное место для проведения Всемирной шахматной олимпиады

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - достойное место для проведения Всемирной шахматной олимпиады. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Бресте двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уверен, что Беларусь - достойное место для проведения шахматной олимпиады. Тем более что на всей территории бывшего Советского Союза они случались не так часто, - отметил Анатолий Карпов. - Провести шахматную олимпиаду непросто, потому что это стало действительно масштабным действом. Когда проходит Всемирная шахматная олимпиада, нужно принять только участников до 2 тыс. человек, не считая любителей шахмат, туристов. Параллельно с олимпиадой проводится конгресс. Поэтому то, что Беларуси удалось завоевать это право, - большое достижение. Сейчас надо хорошо подготовиться и провести".

Минск в 2022 году примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду, подготовка к которой уже началась. Сборная Беларуси планирует выступить на домашнем турнире тремя составами. Председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина пригласила легендарного шахматиста стать почетным гостем олимпиады и предшествующих ей событий. "У нас будет женский и мужской Кубки мира - в 2020 и 2021 годах соответственно. Кроме того, в следующем году, когда в Бресте будет снова проходить Кубок Карпова, мы постараемся завершить реконструкцию нашего Дворца шахмат в Минске. Надеюсь, вы примете участие в его открытии", - сказала Анастасия Сорокина.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прибыл в Брест для участия в церемонии награждения победителей Кубка Карпова. Турнир проводится сегодня в рамках II Международного шахматного фестиваля "Черная пешка". В легкоатлетическом манеже, где развернулись шахматные баталии, состоялась автограф-сессия гроссмейстера. Запланированы также лекция и мастер-класс Анатолия Карпова в брестском шахматном клубе.-0-