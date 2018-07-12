12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шефы миссий команд позитивно оценили ход подготовки к II Европейским играм. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель фонда отметил, что на текущей неделе состоялось несколько мероприятий кроме встреч с шефами миссий: брифинги с представителями пресс-служб, дипломатическим корпусом. "Это важная неделя в подготовке к спортивному форуму 2019 года. Конечно, не обошлось без вопросов, но серьезных проблем при подготовке к состязаниям менее чем за год не возникает. Гости дали позитивные оценки. Вместе с представителями ЕОК мы объединены одной целью - сделать предстоящие Европейские игры одними из лучших", - отметил Георгий Катулин.

По мнению исполнительного директора Европейских игр Саймона Клегга, шефы миссий, представители пресс-служб НОКов убедились в хороших условиях, созданных в Минске для проведения Европейских игр. "Представители команд теперь имеют полную информацию, как все организовано в столице Беларуси, и у себя дома они смогут рассказать о высокой степени готовности Минска", - подчеркнул он.

Главный эксперт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по спорту Макис Асимакопулос на встрече с журналистами коснулся спортивной части, напомнив, что 10 из 15 видов спорта будут квалификационными к Олимпийским играм в Токио, соревнования в четырех видов спорта (бадминтон, бокс, гребля на байдарках и дзюдо) будут иметь статус чемпионатов Европы. "Во время визита шефы миссий подчеркнули важность того, что многие спортивные объекты, которые будут задействованы в июне 2019 года, уже используются для проведения различных турниров. Не сомневаюсь, игры в Минске пройдут на высоком уровне", - сказал он.

В Минске завершился визит шефов миссий команд, которые примут участие в II Европейских играх в 2019 году. На протяжении трех дней представители 49 сборных познакомились со спортивными объектами, которые будут задействованы при проведении спортивного форума, условиями тренировки, местами проживания, организацией транспортной системы во время соревнований.

Также состоялся семинар для представителей пресс-служб Национальных олимпийских комитетов и ведущих средств массовой информации Европы. Участниками стали почти 30 специалистов из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Кипра, Латвии, Италии, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Украины, Эстонии и других стран. Ведущие мировые СМИ представляют журналисты российского информационного агентства ТАСС и французского France-Presse, британских медиахолдингов BBC и Reuters, интернет-издания, посвященного бизнесу и политике олимпийского движения, Around the Rings, коммуникационного агентства Mitchell Communications Agency.-0-