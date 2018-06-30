Казань и Сочи примут первые матчи 1/8 финала футбольного чемпионата мира

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфиналисты определятся сегодня на футбольном чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 1/8 финала вице-чемпионы мира футболисты Аргентины сыграют в Казани с командой Франции (начало в 17.00). На первом этапе обе команды не блистали. Французы, выступавшие в предварительной группе С, с большим трудом одолели команды Австралии (2:1) и Перу (1:0), а с Данией разошлись миром (0:0). Лидер французской сборной Антуан Гризманн забил всего однажды, да и то с пенальти, неплохо проявил себя молодой форвард Килиан Мбаппе, а вот Поль Погба пока в тени. Аргентинцы вообще чуть было не вылетели после группового этапа. На старте соревнований в группе D они сыграли вничью с Исландией (1:1), затем потерпели крупное поражение от Хорватии (0:3) и только в последнем матче сумели добиться победы над Нигерией (2:1) и финишировали вторыми вслед за хорватами. Главная звезда Аргентины Лионель Месси в первом матче умудрился не забить пенальти, во второй игре его вообще не было видно, зато в решающей встрече он очень старался, забил свой первый гол на российском первенстве и был настоящим лидером команды. В плей-офф поддержать своего капитана должны Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Анхель Ди Мария и другие не менее звездные аргентинские игроки.

Футболисты Уругвая и Португалии сыграют сегодня в Сочи (21.00). Уругвайцы одержали три виктории в группе А, одолев сборные Египта и Саудовской Аравии (по 1:0), а напоследок разгромили Россию (3:0). Игра с хозяевами мирового первенства показала, что лидеры уругвайских атак Луис Суарес и Эдисон Кавани не потеряли своих качеств и вместе с партнерами намерены двигаться только по восходящей. Их сегодняшние оппоненты португальцы также хотят добраться до вершин. В группе В они финишировали вторыми после испанцев, с которыми выдали яркий матч, завершившийся боевой ничьей (3:3). Эта встреча стала бенефисом Криштиану Роналду, оформившего хет-трик. И в следующей игре с командой Марокко Роналду отличился - его единственный гол стал победным (1:0). А вот в последнем поединке португальцы чуть не смазали впечатление, едва не уступив на последних секундах Ирану (1:1).

Обе сегодняшние встречи будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Расписание остальных матчей 1/8 финала:

1 июля

Испания - Россия (17.00; Москва), Хорватия - Дания (21.00; Нижний Новгород);

2 июля

Бразилия - Мексика (17.00; Самара), Бельгия - Япония (21.00; Ростов-на-Дону);

3 июля

Швеция - Швейцария (17.00; Санкт-Петербург), Англия - Колумбия (21.00; Москва).

Четвертьфиналы состоятся 6 июля (Нижний Новгород, Казань) и 7 июля (Самара, Сочи), полуфиналы намечены на 10 июля (Санкт-Петербург) и 11 июля (Москва), матч за бронзу пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, главный финал состоится 15 июля на поле московского стадиона "Лужники".-0-