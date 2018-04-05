5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге сезона-2017/2018, обыграв в четвертом матче серии плей-офф челябинский "Трактор" со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Ак Барс" победил в серии 4:0 и ждет соперника по финалу, который определится в противостоянии двух лучших команд Западной конференции - СКА и ЦСКА.
Казанский клуб последний раз выступал в решающей стадии в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2014/2015, когда команда Зинэтулы Билялетдинова со счетом 1:4 в серии проиграла СКА. "Ак Барс" является двукратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финале в 2009 и 2010 годах.-0-
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