Во время матча "Трактор" - "Ак Барс". Фото челябинского клуба

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге сезона-2017/2018, обыграв в четвертом матче серии плей-офф челябинский "Трактор" со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ак Барс" победил в серии 4:0 и ждет соперника по финалу, который определится в противостоянии двух лучших команд Западной конференции - СКА и ЦСКА.

Казанский клуб последний раз выступал в решающей стадии в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2014/2015, когда команда Зинэтулы Билялетдинова со счетом 1:4 в серии проиграла СКА. "Ак Барс" является двукратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финале в 2009 и 2010 годах.-0-