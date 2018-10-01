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Казанский "Рубин" победил самарские "Крылья Советов" в чемпионате России

Спорт 01.10.2018 | 21:34
Фото ФК "Рубин"
Фото ФК "Рубин"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Рубин" одолел на своем поле самарские "Крылья Советов" в заключительном матче 9-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в сегодняшнем поединке открыл полузащитник хозяев Вячеслав Подберезкин, отличившийся на 27-й минуте. В самом начале второй половины встречи форвард гостей Максим Канунников сравнял результат. Дело шло к ничьей, но все же "Рубин" вырвал победу за несколько секунд до окончания 3-й компенсированной минуты благодаря удару Сердара Азмуна - 2:1. Белорусский нападающий самарцев Сергей Корниленко на поле не выходил.

Первое поражение в нынешнем чемпионате России потерпел его лидер питерский "Зенит", неожиданно уступивший в Каспийске одному из аутсайдеров турнира махачкалинскому "Анжи" - 1:2. На второй позиции в турнирной таблице находится "Краснодар", который у себя дома разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0. Белорусский защитник краснодарской дружины Александр Мартынович провел на поле весь матч. Идущие третьими футболисты "Ростова" с минимальным счетом 1:0 в гостях взяли верх над московским "Спартаком". Единственный гол в этой встрече в середине второго тайма забил Александр Зуев, которому ассистировал белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко с таким же результатом и также на выезде одолел "Оренбург". Победный гол в свой актив записал лучший бомбардир первенства Федор Чалов, у которого уже семь забитых мячей. Армейцы не проигрывают семь туров кряду, одержав четыре виктории и трижды сыграв вничью. Прервал неудачную серию действующий чемпион России московский "Локомотив", победивший на своем поле грозненский "Ахмат" - 2:0.  

Результаты остальных встреч: "Уфа" - "Енисей" (Красноярск) - 2:1, "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 2:1.

После девяти туров впереди "Зенит", набравший 22 очка, у "Краснодара" 19 зачетных баллов, "Ростов" имеет 18 очков, у ЦСКА 16 очков. В самом низу турнирной таблицы "Енисей", у которого всего 5 очков, на 2 балла больше у "Крыльев Советов".

Поединки 10-го тура российского чемпионата пройдут 5-7 октября. Особое внимание привлекают два поединка, которые состоятся 7 октября: "Зенит" - "Краснодар" и  московское дерби ЦСКА - "Локомотив".-0-

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