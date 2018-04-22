Кенийцы Черуйот и Кипчоге стали победителями Лондонского марафона

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге одержал победу на ежегодном Лондонском марафоне, среди женщин лучшей оказалась кенийка Вивиан Черуйот, сообщают информагентства.
Кипчоге преодолел дистанцию за 2 часа 4 минуты 27 секунд. Вторым финишировал представитель Эфиопии Тола Китата (2:05.00), третье место занял британец Мо Фара (2:06.32).
Черуйот одержала победу со временем 2 часа 18 минут 31 секунду. Второй стала ее соотечественница Бриджид Косгей (2:20.13), третьей - эфиопка Таделеш Бекеле (2:21.30).
Лондонский марафон - один из шести крупнейших в мире. Ежегодно в нем участвует около 40 тыс. человек. В 2018 году впервые в истории старт соревнованиям дала королева Великобритании Елизавета II.
В этом году из-за феноменально теплой погоды, установившейся на британских островах, на марафоне приняли особые меры безопасности. К полудню температура в Лондоне достигла 23,2 градуса выше нуля, поэтому на пути бегунов установили дополнительные души, киоски с водой и льдом.-0-
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