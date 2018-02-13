Керлингисты Канады стали олимпийскими чемпионами в состязаниях смешанных пар

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Первый комплект олимпийских наград разыгран сегодня на турнире по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях смешанных пар канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис победили швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счетом 10:3.

Кейтлин Лаус

Женни Перре

Джон Моррис

Кейтлин Лаус и Джон Моррис

Бронзу завоевали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, обыгравшие норвежский тандем Кристин Скаслиен / Магнус Недреготтен 8:4.-0-

Российский дуэт стал бронзовым призером зимних Игр в керлинге Матч за третье место с соперниками из Норвегии завершился со счетом 8:4. Россияне перехватили преимущество во встрече после шестого энда (периода), когда повели - 6:4.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.