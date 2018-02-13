Керлингисты Канады стали олимпийскими чемпионами в состязаниях смешанных пар

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Первый комплект олимпийских наград разыгран сегодня на турнире по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях смешанных пар канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис победили швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счетом 10:3.
Бронзу завоевали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, обыгравшие норвежский тандем Кристин Скаслиен / Магнус Недреготтен 8:4.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.453 BYN
|2.45 BYN
|2.454 BYN
|USD
|1.9918 BYN
|1.989 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.4455 BYN
|3.436 BYN
|3.45 BYN