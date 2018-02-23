Керлингисты Швейцарии стали бронзовыми призерами Олимпиады-2018

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Керлингисты Швейцарии стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за третье место мужского турнира швейцарцы взяли верх над соперниками из Канады со счетом 7:5.

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В борьбе за титул олимпийских чемпионов 24 февраля встретятся команды Швеции и США.

Американские керлингисты стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018 В финальном матче против команды Швеции американцы выиграли со счетом 10:7. Накануне в матче за третье место швейцарцы взяли верх над соперниками из Канады - 7:5.

На женском турнире участники медальных поединков определятся после сегодняшних полуфинальных встреч: Япония - Республика Корея, Великобритания - Швеция. Неудачники этих игр 24 февраля поспорят за бронзу, победители 25 февраля встретятся в матче за олимпийское золото.-0-

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