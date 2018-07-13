Кевин Андерсон стал первым финалистом Уимблдона, выиграв полуфинал за 6 часов 36 минут

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал первым финалистом мужского одиночного разряда Уимблоднского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА

Его сегодняшний пятисетовый полуфинальный поединок с американцем Джоном Изнером продолжался 6 часов 36 минут и завершился со счетом - 6:7, 7:6, 6:7, 6:4, 26:24.

Эта встреча стала второй по продолжительности за всю историю Уимблдона. Рекорд был установлен в 2010 году, когда матч того же Джона Изнера и француза Николя Маю длился 11 часов 5 минут, причем пятый, решающий сет завершился со счетом 70:68 в пользу американца.

Во втором полуфинале играют две легенды мирового тенниса - первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович (21).

Финал мужского одиночного разряда пройдет 15 июля.-0-