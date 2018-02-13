Кевин Лаланд завершил карьеру в возрасте 30 лет

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер сборной Беларуси и минского "Динамо" Кевин Лаланд за неделю до своего 31-го дня рождения завершил карьеру, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный ресурс ХК "Динамо-Минск".

Этой новостью Кевин Лаланд поделился в интервью канадскому изданию Ballecourbe. "Я принял это решение, потому что наступил момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой. За последние пять лет у меня было четыре сотрясения мозга, и каждый раз выздоровление все больше затягивалось. В прошлом году понадобилось три месяца, чтобы вернуться в игру. Я стал очень уязвим. Любой толчок со стороны соперника или попадание шайбы в маску могли отправить меня обратно в лазарет", - сказал он.

К тому же у него были проблемы с бедрами. По ходу прошлого сезона Лаланд прошел обследование в Хельсинки, которое показало, что требуется хирургическое вмешательство. Кевин перенес две операции. Экс-голкипер до сих пор проходит реабилитацию. Он опечален завершением карьеры, но счастлив решить проблему со здоровьем, которая изрядно затянулась.

"Было очень сложно. Когда я поднимался по лестнице, у меня болела спина. Если устраивал себе 45-минутную прогулку - это портило весь следующий день. А благодаря операции я избавился от риска замены тазобедренного сустава уже к тридцати годам. Это того стоило".

У Кевина остались теплые воспоминания о Беларуси. Он по-прежнему является гражданином страны и всегда этим гордится. "В Минске у меня много друзей. Я играл под началом отличных тренеров и с отличными партнерами по команде. До сих пор слежу за результатами "Динамо". Благодаря этому клубу у меня была хорошая карьера в КХЛ. Кроме того, благодаря Беларуси я смог выступать на чемпионатах мира. Очень горжусь тем, что защищал цвета этой страны", - резюмировал он.-0-