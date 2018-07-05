КХЛ презентовала календарь 11-го сезона: первый матч минское "Динамо" проведет в Казани

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига презентовала календарь 11-го сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

Минское "Динамо" стартует выездной встречей с казанским "Ак Барсом" 3 сентября, далее 5 сентября подопечные Горди Дуайера сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо", а 7 сентября - с нижнекамским "Нефтехимиком". Как сообщалось, первый домашний матч в "Минск-Арене" динамовцы проведут 10 сентября против финского "Йокерита".

Хоккеисты "Динамо-Минск" проведут первый домашний матч в новом сезоне КХЛ 10 сентября Соперником "зубров" в "Минск-Арене" станет финский "Йокерит". Белорусский клуб готовит к матчу яркое шоу, которое непременно удивит публику. Также на чемпионате болельщиков ожидает много других сюрпризов.

Чемпионат КХЛ стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля. Каждый из 25 клубов проведет по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по два матча (итого 48). Еще по две игры команды проведут друг с другом в своих дивизионах (10-12 матчей) и по два матча - с соперниками из других дивизионов (четыре матча).

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 25 апреля.

Как отметили в КХЛ, календарь сезона 2018/2019 имеет ряд особенностей по сравнению с предыдущими. В связи с изменением количества команд, которые будут участвовать в чемпионате, а также с целью выравнивания спортивного уровня дивизионов, лига изменила состав дивизионов. В конференцию "Восток" переведено "Торпедо" (Нижний Новгород). "Динамо-Минск" и "Слован" (Братислава) из дивизиона Боброва переведены в дивизион Тарасова, поменявшись местами с "Динамо" (Москва) и "Северсталью" (Череповец).-0-