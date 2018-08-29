Киевское "Динамо" не прошло в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты киевского "Динамо", которых тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив голландскому "Аяксу", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая игра в Амстердаме завершилась победой "Аякса" со счетом 3:1, а ответный поединок в украинской столице прошел без забитых мячей - 0:0. Футболисты "Аякса" продолжат выступление в главном континентальном турнире, а киевляне будут играть в групповом этапе Лиги Европы.

В других парах плей-офф чемпионской Лиги швейцарский "Янг Бойз" из Берна одолел по сумме двух встреч хорватское "Динамо" из Загреба - 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях), греческий АЕК из Афин был успешнее венгерского "Види" из Секешфехервара - 2:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

Сегодня состоятся еще 3 встречи за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ в Эйндховене попытается взять реванш за домашнее поражение от голландского ПСВ (2:3), в Салониках греческий ПАОК примет португальскую "Бенфику" из Лиссабона (результат первого матча - 1:1), австрийский "Зальцбург" у себя дома сыграет с сербской "Црвеной Звездой" из Белграда (0:0).-0-