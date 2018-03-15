Кирилл Релих: при подготовке к боксерскому поединку за чемпионский титул сложнее всего было эмоционально

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе подготовки к боксерскому поединку за чемпионский титул в Сан-Антонио (США) с кубинцем Рансесом Бартелеми сложнее всего было эмоционально. Об этом заявил на пресс-конференции белорусский атлет Кирилл Релих, который стал чемпионом мира в профессиональном боксе по версии WBA, передает корреспондент БЕЛТА.

После победного чемпионского боя в США белорус планирует продолжить подготовку к следующим поединкам. "Тренироваться часто тяжелее, чем принимать участие в поединке. К этому бою с кубинцем важно было, и сложнее всего, подойти готовым психологически, за свою физическую форму я не волновался. Рассчитывал только на себя ", - сказал Кирилл Релих.

Белорусский боксер Кирилл Релих победил в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA Судьи в 12-раундовом бою отдали предпочтение белорусу, который выиграл по очкам. В 2016-м Кирилл Релих уже принимал участие в бою за титул чемпиона, но уступил британцу Рики Бернсу.

Он также отметил, что чемпионский титул WBA показал только жене и журналистам. Кирилл Релих задумывался ранее об Олимпиаде, но, став чемпионом мира, сосредоточится на карьере в профессионалах.

Боксер признался, что "белорус до мозга костей", хотя были предложения сменить гражданство. "Однако никогда об этом не думал. Все достижения, все родные здесь, поэтому я всегда останусь белорусом", - подчеркнул Кирилл Релих.

Председатель Белорусской федерации профессионального бокса Геннадий Наркевич добавил, что победа Кирилла Релиха является самым крупным успехом белорусского бокса за последние 12 лет, когда чемпионский титул завоевал в тяжелом весе Сергей Ляхович. Также он отметил успехи других белорусских бойцов - Сергея Хомицкого, Юрия Романова, Магомеда Арипгаджиева, Сергея Гулякевича.-0-