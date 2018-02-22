Китаец У Дацзин с мировым рекордом выиграл олимпийские соревнования на 500 м в шорт-треке

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград зимних Олимпийских игр разыграли мастера шорт-трека, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победителем на дистанции 500 м у мужчин с новым мировым рекордом 39,584 сек. стал китаец У Дацзин.

Тренер У Дацзина

Призовые позиции заняли представители Республики Корея - Хван Даэ Хен (39,854 сек.; 2-е место) и Лим Хе Джун (39,919 сек; 3-е место).

Сегодня в шорт-треке также будут разыграны олимпийские награды на дистанции 1000 м у женщин и 5000 м в мужской эстафете.-0-

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