Китайские баскетболистки победили в стартовом матче ЧМ среди девушек в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Китая сегодня одержали победу в стартовом матче чемпионата мира среди девушек (U-17) в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке предварительной группы В китайские спортсменки встретили неожиданно серьезное сопротивление со стороны сверстниц из Мали. Африканская команда на протяжении трех четвертей играла на равных, и только в заключительной 10-минутке китаянки сумели уйти в отрыв, в итоге выиграли со счетом 69:49. В последней четверти команда Мали набрала всего 3 очка, пропустив 25. Позже в этом квартете состоится еще один матч - США - Италия.

В группе С сборная Испании уверенно обыграла команду Новой Зеландии с результатом 83:48. Венгерские баскетболистки сыграют с аргентинками.

Белорусская сборная свой стартовый поединок в предварительной группе А проведет сегодня против команды Колумбии. Эта встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 20.30. В этой же группе в 17.30 встретятся сборные Франции и Японии.

В квартете D сборная Латвии сыграет с Канадой, команда Австралии будет соперничать с Анголой.

Матчи планетарного форума юных баскетболисток проходят на двух столичных площадках - во Дворце спорта и "Фалькон Клубе". Вход на все игры свободный.

Чемпион и призеры определятся в следующее воскресенье, 29 июля. Чемпионат мира в этой возрастной категории проводится раз в два года. На прошлом ЧМ-2016 в Испании чемпионками стали австралийские баскетболистки, на трех предыдущих неизменно побеждали американки.-0-