Китайский Шэньян заинтересован в сотрудничестве с Минском в спортивной сфере

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Шэньян могут подписать соглашение о сотрудничестве в спортивной сфере. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева с представителями китайской делегации во главе с директором Канцелярии иностранных дел народного правительства города Ван Цзинином, которая находится в Беларуси с визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, Шэньян заинтересован во взаимодействии в таких видах спорта, как футбол, хоккей и художественная гимнастика, в частности, в проведении совместных соревнований по этим видам спорта среди молодежи. Также белорусские специалисты могли бы тренировать в Китае юных спортсменов, обмениваться опытом в организации международных спортивных мероприятий.

Кроме того, стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества, развитие отношений между торгово-промышленными палатами двух городов, установление связей между Шэньянским университетом и Белорусским государственным университетом.

Шэньян - один из крупнейших городов Китая, важный промышленный и научно-образовательный центр. Соглашение об установлении сотрудничества между двумя городами подписано в июне 2016 года. Во время нынешнего визита китайские гости ознакомятся со спортивной инфраструктурой столицы.-0-