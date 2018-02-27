КНДР направит 7 марта своих спортсменов на Паралимпиаду в Пхенчхане

27 февраля, Сеул /БЕЛТА - ТАСС - Ренхап/. КНДР направит 7 марта свою делегацию и спортсменов для участия в Паралимпиаде, которая пройдет с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане.
Соответствующее решение было принято во время переговоров представителей Республики Корея и КНДР, состоявшихся сегодня в пограничном пункте Пханмунджом. Ожидается, что в делегацию от КНДР войдут 150 человек, включая спортсменов.
Потепление в отношениях между Республикой Корея и КНДР наметилось перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде, а также о проходе двух делегаций под единым флагом на церемонии открытия Игр.-0-
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