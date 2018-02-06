КНДР отправит на церемонию открытия Олимпийских игр 280 человек

6 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС - Синьхуа/. КНДР подтвердила участие высокопоставленной делегации страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Отмечается, что в состав делегации КНДР на Олимпиаде войдут 280 человек, в том числе группа поддержки, таэквондисты и журналисты. Возглавит делегацию председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Он будет находиться в Республике Корея с 9 по 11 февраля.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между КНДР и Республикой Корея. Они договорились о сотрудничестве во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Команды двух стран на церемонии открытия Игр пройдут под совместным флагом, символизирующим национальное воссоединение.-0-