19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество разыгрываемых наград на II Евроиграх увеличится. Об этом в ходе заседания исполкома Европейских олимпийских комитетов рассказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Количество разыгрываемых комплектов медалей увеличится до 208. Появятся три новые дисциплины в стрельбе из лука, еще по две весовые категории добавятся в женской, вольной и греко-римской борьбе. На один вид программы станет больше в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Это мужчины каноэ-двойка 200 метров, на этой дистанции действующим чемпионом мира является белорус Артем Козырь", - отметил Георгий Катулин.

В программу II Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.-0-