Коллегия Минспорта определила приоритетные виды спорта на 2018 год

Во время заседания. Фото Министерства спорта и туризма

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Министерства спорта и туризма определила приоритетные виды спорта на 2018 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Заседание прошло в формате видеоконференции. Кроме членов коллегии и руководителей Республиканских центров олимпийской подготовки (РЦОП), в мероприятии приняли участие руководители управлений спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома.

Открывая заседание, министр спорта и туризма Александр Шамко напомнил, что задача оптимизировать расходы, связанные с поддержкой видов спорта, была определена ранее. Министерство проводило определенную работу, чтобы ее выполнить. Так, после завершения летних Олимпийских игр 2012 года Минспорт определил группу приоритетных видов спорта, на развитие которых направлялась большая часть финансирования из республиканского бюджета.

В мае прошлого года на существующую проблему обратил внимание Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко, выступая на Олимпийском собрании. Он озвучил одну из основных задач по развитию спортивной отрасли - определить перспективные, потенциально медальные, традиционные для Беларуси виды спорта и именно им оказывать основную поддержку.

Как подчеркнул Александр Шамко, "возникла необходимость обменяться мнениями, чтобы затем систематизировать и утвердить критерии включения видов спорта в перечень приоритетных и выстроить систему их развития по всей стране". По мнению министра, это позволит концентрировать финансовые ресурсы для организации подготовки и успешного выступления белорусских спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх, чемпионатах мира и Европы.

С основным докладом на заседании коллегии выступил заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Он напомнил, что на развитие приоритетных видов спорта в 2014-2017 годах направлялось 71,5% финансовых средств, выделяемых Минспортом для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях.

Главное - материально-техническое обеспечение, научно-методическое и медицинское сопровождение. "Данная практика показала свою эффективность. Такое соотношение распределения финансирования будет сохранено и в последующие годы с возможным увеличением", - отметил Александр Барауля.

В перечень 22 приоритетных видов спорта вошли баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, инваспорт, стрельба пулевая, современное пятиборье, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, футбол, хоккей с шайбой.

У некоторых представителей регионов возникли вопросы по тем видам спорта, которые пока не попали в список. Руководство Минспорта пояснило, что в конце каждого года перечень будет корректироваться (в зависимости от показанных результатов).

Как подчеркнул Александр Шамко, никакой лазейки, чтобы попасть в перечень в виде исключения, не будет, основной критерий - результат.

Вместе с тем облисполкомам и Мингорисполкому рекомендовано принять меры по развитию приоритетных видов спорта с учетом перечня, а также тех видов, по которым созданы национальные команды. "В каждом отдельном случае нужно учитывать наличие материально-технической базы, традиций и кадрового потенциала в видах спорта", - отметил Александр Шамко.

Руководитель спортивной отрасли также обратил особое внимание на важность поддержки и развития видов спорта, которые включены в программу II Европейских игр 2019 года.-0-