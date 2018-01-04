Команда Беларуси лидирует в счете после первого периода матча с ОАЭ на Рождественском турнире

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси лидирует в счете 6:0 после первого периода матча с ОАЭ на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Хоккейная команда Президента Беларуси уже вначале второго периода усилиями нападающего Павла Белого открыла счет. Форвард получил передачу от Александра Лукашенко и, выехав из-за ворот соперника, отправил шайбу в сетку. Хозяева площадки перехватили инициативу и еще пять раз огорчили голкипера ОАЭ. Две заброшенные шайбы на счету Александра Лукашенко, который провел пятый и шестой гол белорусов.-0-