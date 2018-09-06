Команда Беларуси по пляжному футболу уступила итальянцам в стартовом матче суперфинала Евролиги

Во время матча. Фото beachsoccer.com

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси по пляжному футболу уступила итальянцам со счетом 4:5 в стартовом матче суперфинала Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке группы 2 белорусы проигрывали 2:4, но благодаря двум точным ударам с пенальти Игоря Бриштеля смогли выравнять положение - 4:4. Окончательный счет на 36-й минуте поединка установил Дарио Рамачитоти.

В другом матче группы Россия была сильнее Украины - 6:0.

В группе 1 выступают команды Испании, Португалии, Швейцарии и Азербайджана.

Следующий матч в суперфинале сборная Беларуси проведет 7 сентября против Украины. Команда, которая займет первое место в группе, сыграет за золотые награды турнира.

Евролига по пляжному футболу является квалификационным соревнованием к II Европейским играм в Минске.-0-