1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Грифоны" победила в хоккейном турнире "Олимпийские надежды", который проводился среди игроков 2003/2004 годов рождения на малой площадке "Чижовка-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче 3-го тура соревнований минская команда одолела другую ледовую дружину столицы "Медведь" со счетом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2). Оба хоккейных коллектива встречались в финале "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе в дивизионе "А". В январе 2018 года победа осталась за "медведями" - 4:3. На этот раз "Грифонам" удалось взять реванш. В первом периоде они трижды поразили ворота оппонентов. Уверенно контролировали ход событий победители и во вторые двадцать минут встречи.

Второе место на турнире заняла команда "Олимп" из Брестской области, одержавшая две победы в ходе соревнований.

Юные хоккеисты "Олимпа" добились второй победы на турнире "Олимпийские надежды" Как отметили игроки "Олимпа", к этому турниру они подготовились основательно. На счету юных игроков из Брестской области две победы.

Итоговое положение: 1. "Грифоны" – 6 очков (3 матча). 2. "Олимп" – 4 (3). 3. "Медведь" – 2 (3). 4. "Мираж" – 0 (3).

Организаторами соревнований "Олимпийские надежды" выступают минская СДЮШОР БФСО "Динамо", минское отделение ветеранов спецподразделения "Альфа", ООО "Трайпл".

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Фото Максима Гучека.