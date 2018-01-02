Команда "МАЗ-СПОРТавто" приступила к заключительному этапу подготовки к "Дакару"

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонщики "МАЗ-СПОРТавто" приступили к заключительному этапу подготовки к седьмому для себя ралли-рейду "Дакар", который пройдет с 6 по 20 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской команде.

Вся команда "МАЗ-СПОРТавто", около 30 сотрудников автозавода, уже прибыли к месту старта, справившись с долгим перелетом в Южную Америку. У гонщиков будет несколько дней на акклиматизацию, подготовку к ралли и проверку техники. Гонка стартует 6 января в Лиме.

Состав "МАЗ-СПОРТавто" остался прежним, что и годом ранее. Лидер команды Сергей Вязович отправится в путь вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй грузовик поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. В третьем экипаже выступят Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

По мнению руководителя команды Сергея Вязовича, белорусские машины способны побороться на "Дакаре" за призовые места. "Все три экипажа могут попасть в десятку сильнейших по итогам гонки, а если все сложится удачно, то постараемся оказаться в призерах. Пилоты и техника готовы к сложным испытаниям", - отметил Сергей Вязович.

Как отметили в команде, поскольку часть маршрута пройдет на высоте свыше 5 тыс. м над уровнем моря, гонщики еще в Минске готовились в барокамерах к условиям высокогорья.

Организаторы ралли уверяют, что "Дакар-2018" станет одним из самых сложных ралли-рейдов за последние годы. Протяженность скоростных участков составит рекордные 4 тыс. км. Ралли-рейд пройдет по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.

Во время автомарафона белорусские экипажи будут пользоваться мобильной связью: velcom предоставил команде бесплатный роуминг. Специалисты заранее протестировали качество связи у южноамериканских компаний-партнеров вдоль всего маршрута гонки.

Белорусам предстоит соревноваться со всеми известными командами. В частности, КАМАЗ выставит на гонку четыре экипажа. В гонке также примет участие команда Petronas Iveco, хотя сам Жерар де Рой предпочел ей ралли Africa Eco Race, которое также пройдет в январе. Среди соперников будут MAN, Tatra и Renault.

Владельцем команды "МАЗ-СПОРТавто" выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. В марафоне "Дакар" белорусы выступают уже в седьмой раз. Последняя гонка стала самой успешной в истории команды. В январе 2017-го экипаж Александра Василевского занял 6-е место, всем трем экипажам удалось благополучно добраться до финиша.-0-