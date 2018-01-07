Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе, передает корреспондент БЕЛТА.
Решающий матч получился эмоциональным и одним из самых зрелищных на турнире. "Медведь" перед заключительным периодом вел в счете 3:1, а затем сумел забросить четвертую шайбу. "Грифоны" усилиями лидеров нападения сократили отставание, но сравнять счет не смогли. При цифрах на табло 1:4 Николай Лукашенко отыграл одну шайбу - 2:3, капитан "Грифонов" принял участие и в третьем взятии ворот соперников, но в остальных ситуациях надежно сыграл голкипер "Медведя" Дмитрий Краснухин.
Бронзовыми призерами "Золотой шайбы" стали юные хоккеисты "Олимпа" из Лунинецкого района, которые в матче за третье место были сильнее "Миража" из Могилевской области - 5:3.
По завершении финального матча победители и призеры турнира получили награды и кубки, которые им вручили министр образования Игорь Карпенко, министр спорта Александр Шамко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
По итогам турнира определена и символическая пятерка, в которую вошли Максим Толкачев ("Мираж"), Алексей Таболин, Сергей Станько (оба - "Грифоны"), Максим Веренич, Александр Цуркан (оба - "Олимп").
Главный тренер победителей известный в прошлом игрок Денис Могилатов признался, что подготовка к турниру велась основательно. "Несмотря на новогодние праздники, у команды был лишь один выходной - 1 января. Откровенно признаюсь, давно мои ребята шли к этому успеху. Часто были вторыми, и победа в финале "Золотой шайбы" для нас дорога. Сегодня два гола провели в меньшинстве. Это говорит о том, что ребята были сконцентрированы до самого конца, четко действовали на площадке", - отметил он.
Церемония закрытия республиканского турнира "Золотая шайба" и награждения лучших игроков состоится после финального матча XIV Рождественского турнира Беларусь - Россия и пройдет на большой площадке "Чижовка-Арены".
Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.
Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-
Фото Андрея Покумейко
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