Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Московского района Минска "Медведь" обыграла в финале со счетом 4:3 столичных "Грифонов" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе, передает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч получился эмоциональным и одним из самых зрелищных на турнире. "Медведь" перед заключительным периодом вел в счете 3:1, а затем сумел забросить четвертую шайбу. "Грифоны" усилиями лидеров нападения сократили отставание, но сравнять счет не смогли. При цифрах на табло 1:4 Николай Лукашенко отыграл одну шайбу - 2:3, капитан "Грифонов" принял участие и в третьем взятии ворот соперников, но в остальных ситуациях надежно сыграл голкипер "Медведя" Дмитрий Краснухин.

Бронзовыми призерами "Золотой шайбы" стали юные хоккеисты "Олимпа" из Лунинецкого района, которые в матче за третье место были сильнее "Миража" из Могилевской области - 5:3.

По завершении финального матча победители и призеры турнира получили награды и кубки, которые им вручили министр образования Игорь Карпенко, министр спорта Александр Шамко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Председатель республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" Дмитрий Лукашенко награждает победителей турнира.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро вручает награду за второе место "Грифонам".

Команда "Олимп" из Лунинецкого района Брестской области заняла третье место.

По итогам турнира определена и символическая пятерка, в которую вошли Максим Толкачев ("Мираж"), Алексей Таболин, Сергей Станько (оба - "Грифоны"), Максим Веренич, Александр Цуркан (оба - "Олимп").

Главный тренер победителей известный в прошлом игрок Денис Могилатов признался, что подготовка к турниру велась основательно. "Несмотря на новогодние праздники, у команды был лишь один выходной - 1 января. Откровенно признаюсь, давно мои ребята шли к этому успеху. Часто были вторыми, и победа в финале "Золотой шайбы" для нас дорога. Сегодня два гола провели в меньшинстве. Это говорит о том, что ребята были сконцентрированы до самого конца, четко действовали на площадке", - отметил он.

Церемония закрытия республиканского турнира "Золотая шайба" и награждения лучших игроков состоится после финального матча XIV Рождественского турнира Беларусь - Россия и пройдет на большой площадке "Чижовка-Арены".

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

Фото Андрея Покумейко