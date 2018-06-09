Команда "Минск" победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Минск" победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди мужчин и в следующем сезоне получила право сыграть в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финальная серия в мужском чемпионате страны между "Минском" и брестским "Строителем" длилась до трех побед одной из команд. Минчане после поражения в серии буллитов в первой встрече (3:4) смогли отпраздновать победу в трех поединках подряд. Сегодня в Бресте подопечные Сергея Дроздова выиграли со счетом 2:1. Точными бросками у победителей отметились Иван Лях и Владислав Белоусов.
Лучшим игроком чемпионата признан Александр Гончаров, бомбардиром - Владислав Белоусов (оба - ХК "Минск), а вратарем - Роман Витко из брестского "Строителя".-0-
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