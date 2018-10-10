10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Могилевского аэроклуба победила в открытом чемпионате Беларуси по самолетному спорту, состоявшемся на аэродроме Ново-Пашково, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.
В командном первенстве первое место завоевала команда Могилевского аэроклуба в составе Дениса Шкаренда, Дмитрия Пащука, Виталия Шамардина. Второе место заняли также могилевчане Федор Ганнутин, Александр Донской, Наталья Полякова. Бронзовым призером стала команда "Югра" из России.
В самом престижном соревновании на Як-52 золотую медаль завоевал заместитель начальника Могилевского аэроклуба по летной подготовке мастер спорта Беларуси по самолетному спорту Виталий Шамардин. Серебряная награда у Александра Мякишева из команды "Югра", а замкнул тройку призеров белорус Федор Ганнутин.
В открытом чемпионате Беларуси по самолетному спорту приняли участие спортсмены из России, Украины и Латвии.-0-
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