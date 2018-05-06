Команда Москвы победила на международном турнире по гандболу среди юношей в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Москвы победила на международном турнире по гандболу среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в Минске 2-6 мая, сообщили БЕЛТА в гандбольном клуб "СКА-Минск".

Во дворце спорта "Уручье" сегодня завершились соревнования, по итогам которых лучшими стали спортсмены из российской столицы. Их команда победила во всех семи встречах. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из Волгограда, на третьей позиции - команда Минска, которую представляла ДЮСШ им. С. Мироновича под руководством тренеров Андрея Тарана и Алексея Васильева.

Кроме того, двое белорусов оказались в семерке лучших игроков турнира. Это Андрей Цяк из Бреста и Артем Кириенко из Минска. Приз зрительских симпатий получил игрок из Санкт-Петербурга Никита Алибоев.

Соревнования уже стали традиционными и проводятся в Минске четвертый год. В столице Беларуси собрались команды - представительницы городов-героев и городов воинской славы: Минск, Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Киев, Одесса, Брест, Белгород.-0-