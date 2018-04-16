Команда МВД Беларуси заняла второе место на турнире по дзюдо в Москве

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Министерства внутренних дел Беларуси заняла второе место на XII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, который завершился в московском спорткомплексе "Измайлово", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую сборную представляли Сергей Новиков (до 66 кг), Александр Марудов (73 кг), Сергей Ждан (81 кг), Алексей Степаньков (до 90 кг), Юрий Рыбак и Андрей Казусенок (оба - свыше 90 кг). Команда МВД была сильнее атлетов полиции Германии (4:1) и Японии (4:1). В финальном поединке командного турнира белорусские атлеты встретились со сборной Министерства внутренних дел России. Хозяева татами одержали победу во всех пяти поединках. Бронзовыми призерами стали дзюдоисты Японии, одолевшие в матчевой встрече за третье место команду Росгвардии.

Кроме хозяев, в соревнованиях приняли участие представители силовых структур Австрии, Беларуси, Германии, Греции, Испании, Чехии и Японии.

Организаторами турнира выступили Европейский союз дзюдо, Международный фонд дзюдо, Национальный союз ветеранов дзюдо России, Федерация дзюдо России и ДОСААФ.-0-