Команда "Орлята" победила в "Золотой шайбе" в младшей возрастной группе в дивизионе Б

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Щучинского района "Орлята" заняла первое место в республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе Б младшей возрастной группы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный турнир "Золотая шайба" завершился в Лиде. Юные хоккеисты из Гродненской области в круговом турнире одержали победы над всеми соперниками. Наиболее упорным получился матч с оппонентами из лельчицкого "Альянса" - 4:3. Ледовая дружина из Гомельской области в итоге расположилась на втором месте, а замкнула тройку призеров команда "Уникум" из Борисовского района Минской области.

Итоговое положение команд: 1. "Орлята". 2. "Альянс". 3. "Уникум". 4. "Кадино" (Могилевский район). 5. "Двина" (Верхнедвинск, Витебская область). 6. "Прибужье" (Брестский район).

После завершения турнира состоялась церемония закрытия соревнований, были названы лучшие игроки "Золотой шайбы". Лучшим вратарем признан Алексей Шершень ("Орлята"), защитником - Кирилл Шульга ("Двина"), нападающим - Егор Семенов ("Уникум"), лучшим бомбардиром стал Богдан Закрыжевский ("Альянс").

В символическую пятерку соревнований вошли Андрей Болобов ("Уникум"), Владислав Старовойт ("Альянс"), Матвей Елинов ("Кадино"), Артем Пруский ("Орлята"), Матвей Цыро ("Двина").

Финальный этап республиканских соревнований по хоккею в старшей возрастной группе в дивизионе Б стартует 27 марта в Пружанах.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе В соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-