4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4 (4:1, 3:2, 4:1) в матче, который прошел на льду "Чижовка-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске при поддержке швейцарских парламентариев состоялся товарищеский хоккейный матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии с участием депутатов. Межпарламентский диалог между парламентариями Беларуси и Швейцарии развивается поступательно, депутаты содействуют также развитию отношений в области спорта. В ходе состоявшихся в июле и октябре 2017 года встреч и была достигнута договоренность о проведении хоккейного поединка в Минске.

Начало первого периода матча, состоявшегося на малой площадке "Чижовка-Арены", получилось богатым на события. В белорусской команде на лед выходили как опытные ветераны, так и начинающие игроки. К примеру, ударное звено нападения хозяев площадки составили Павел Белый, Николай Лукашенко и Андрей Асташевич. Именно этим игрокам удалось внести значительный вклад в победу белорусской команды.

Часто в ходе игры одновременно на льду оказывались Александр и Николай Лукашенко. Отец и сын помогли белорусской команде в середине первого периода реализовать большинство. С передачи Александра и Николая Лукашенко шайбу забросил Павел Белый. До перерыва хоккейная команда Президента Беларуси еще трижды отметилась точными бросками. Авторами голов стали Алексей Титовец и Геннадий Савилов. В ходе четвертого взятия ворот швейцарцев Андрею Асташевичу, удачно действовавшему на пятачке у ворот оппонентов, вновь ассистировали Николай и Александр Лукашенко.

Швейцарцы, которыми руководил прославленный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, постарались допускать меньше ошибок в защите и немного сократили отставание в счете. Однако в заключительные 20 минут игры белорусская команда еще четыре раза огорчила соперников. Автором одной из шайб стал Николай Лукашенко, хорошо отработавший на пятачке у ворот гостей. Третью результативную передачу в матче записал в свой актив Александр Лукашенко. В итоге белорусы были сильнее со счетом 11:4.

После финальной сирены лучшим игроками прошедшей встречи призы вручили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди.

Лучшим игроками встречи призы вручили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди.

В составе швейцарцев лучшими признаны голкипер Олмо Тараньоли и нападающий Бруно Штек, у хозяев льда призы получили Александр Рядинский и Владимир Цыплаков.

Командный шарф швейцарского клуба "Амбри-Пиотта" вручил Александру Лукашенко Филиппо Ломбарди, президентом которого он является.

На снике (слева направо) советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, бывший форвард сборной Чехословакии Милан Новы, Президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель Комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии, сопредседатель группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди.

Как отметили игроки обеих команд после финальной сирены, встреча прошла в интересной спортивной борьбе, командам удалось показать свои лучшие игровые качества.

Ветераны хоккея Швейцарии пригласили команду Беларуси на ответный матч и постараются на своей площадке показать не менее зрелищную игру.-0-

Фото Николая Петрова