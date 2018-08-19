Команда Витебской области возглавила командный зачет Кубка Белорусской федерации биатлона

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18 августа в Новогрудке стартовал новый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона. Это уникальные для нашей страны соревнования среди юношей и девушек, построенные по аналогу с самыми престижными биатлонными соревнованиями - Кубком мира. За главный приз - Кубок Белорусской федерации биатлона - боролись ребята пяти возрастных категорий от 11 до 20 лет.
В отличии от прошлогоднего розыгрыша Кубка, в этом сезоне был включен летний этап. Оставшиеся 4 этапа пройдут зимой.
В программе этапа разыграны медали в двух дисциплинах: гонка с массовым стартом и смешанная эстафета. За два дня соревнований было разыграно 15 комплектов наград.
Фото Дениса Костюченко-0-
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