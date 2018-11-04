Команда Витебской области заняла первое место в Кубке Беларуси по спочану

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Витебской области заняла первое место в VI Кубке Беларуси по спочану, который завершился в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации спочана (БФС).

Более 100 атлетов определяли сильнейших в различных возрастных категориях в Республиканском центре олимпийского резерва по гандболу. Гранд-чемпионами кубка стали Вячеслав Трубеко, Мирон Шубин, Кирилл Марьенков (все - Витебск), Семен Унукович (Чашники), Иван Фомин (Шарковщина), Арсений Машутин, Кирилл Стрельцов, Беата Есис (все - Минск), Максим Володько (Брест), Дмитрий Мишин (Санкт-Петербург).

Как отметил председатель БФС Андрей Калистов, турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату мира, который с 8 по 9 декабря пройдет в Токио. Участие в соревнованиях приняли также атлеты из Санкт-Петербурга, отметившие высокий уровень организации и проведения Кубка Беларуси. Победители и призеры состязаний были также награждены подарками от партнера федерации фабрики игрушек "Полесье".

Кубок Беларуси по спочану проходил во время фестиваля культуры "Японская осень в Беларуси". Благодаря сотрудничеству БФС с Центром восточных языков, который основал преподаватель японского языка БГУ Акира Фурусава, спортсмены и болельщики смогли познакомиться с культурными традициями Страны восходящего солнца.

Спочан (чанбара) - современный вид японских единоборств, свободное фехтование на безопасных мечах. В Японии спочан - официальный вид спорта, как и в некоторых странах. В Беларуси его популярность набирает обороты: им занимаются дети и взрослые в Витебской и Гродненской областях, в Бресте, Могилеве и Минске.-0-

Фото Белорусской федерации спочана