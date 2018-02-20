Команды Финляндии и Германии стали последними четвертьфиналистами хоккейного турнира ОИ

Во время матча Финляндия - Республика Корея. Фото из социальных сетей

20 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сборные Финляндии и Германии стали последними участниками четвертьфинального раунда мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала хозяева Олимпиады из Республики Корея навязали упорную борьбу одному из лидеров мирового хоккея - сборной Финляндии. Европейская команда смогла забросить три подряд шайбы, но к исходу двух периодов корейцы до минимума сократили отставание (2:3). Только в заключительном периоде финны переломили ход поединка в свою пользу и забили еще два гола, причем последний - в пустые ворота соперников, сменивших к тому времени голкипера на полевого игрока. Окончательный счет матча - 5:2 в пользу сборной Финляндии.

Еще один поединок 1/8 финала завершился победой с минимальным преимуществом сборной Германии над командой Швейцарии - 2:1. Основное время завершилось вничью (1:1). Решающую шайбу немецкие хоккеисты забросили на первой минуте овертайма.

Таким образом, определились все участники матчей 1/4 финала. 21 февраля в этих поединках сыграют Швеция - Германия, Канада - Финляндия, Чехия - США, олимпийские атлеты из России - Норвегия.

Первыми на лед выйдут хоккеисты Чехии и США (в 6.10 по минскому времени). Победитель их противостояния в полуфинале сразится с сильнейшим из пары норвежцев и россиян. Соответственно, в другом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов Швеция - Германия и Канада - Финляндия.

Полуфиналы мужского хоккейного турнира Олимпиады-2018 намечены на 23 февраля. Матч за бронзу состоится 24 февраля, поединок за олимпийский титул - 25 февраля.-0-