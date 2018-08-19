Команды из 18 стран участвовали в шоссейных велогонках в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Гран-при Минска" собрали в белорусской столице команды из 18 стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Старт гонке был дан у торгово-развлекательного центра Galleria Minsk. В открытии мероприятия приняли участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Беларуси, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, председатель наблюдательного совета велосипедного клуба "Минск" Борис Васильев.

"Кубок Минска" и "Гран-при Минска" являются этапом соревнований Europe Tour UCI, внесены в календарь Международного союза велосипедистов. В мае следующего года планируется провести еще более масштабные гонки - тестовые соревнования II Европейских игр.

"Это важное для Минска событие. Соревнования организованы на высоком уровне, пришло много зрителей. Наши спортсмены выступают не хуже, чем представители других государств. Вчерашний результат Бронислава Самойлова, который занял второе место в велогонке "Кубок Минска-2018», - яркое тому подтверждение", - сказал Сергей Ковальчук журналистам.

За два часа до старта "Гран-при Минска" прошел велопарад, в концу дня назовут победительницу конкурса "Веломисс-2018". Трасса "Гран-при Минска" включает 10 кругов по проспекту Победителей. За ходом гонки можно наблюдать на большом экране ТРЦ Galleria Minsk.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около тысячи участников собрал "Велосипедный шик" в Минске Велопарад собрал около 1 тыс. человек, в том числе около 300 участниц конкурса "Веломисс-2018". Они проехали по кольцевому маршруту от ТРЦ Galleria Minsk до ТЦ "Замок" и обратно.

Организатором соревнований выступает велосипедный клуб "Минск" при поддержке Мингорисполкома, Миноблисполкома, Министерства спорта и туризма Беларуси, Белорусской федерации велосипедного спорта, Национального олимпийского комитета.-0-